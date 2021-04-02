Минэкономразвития и Корпорация МСП опросят бизнес о востребованных им механизмах поддержки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ совместно с Корпорацией МСП запустили опрос представителей малого, среднего бизнеса и самозанятых о мерах по улучшению условий ведения предпринимательства, результаты которого используют для формирования максимально востребованных механизмов поддержки в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"Ключевая задача опроса - получить обратную связь от предпринимателей и на основе этих данных сформировать максимально востребованные механизмы поддержки и формы комфортного взаимодействия с профильными органами власти", - отмечается в сообщении. Принять участие в опросе можно на сайте Корпорации МСП до 15 апреля.

Как отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, запуск опроса - это "продолжение системной работы по обеспечению обратной связи с бизнесом в рамках реализации мер поддержки бизнеса". "Все наши антикризисные программы и новую версию национального проекта мы разрабатывали в плотном, можно сказать, ежедневном режиме общения с бизнесом, общественными объединениями и депутатским корпусом. Результаты текущего опроса будут использованы для "донастройки" национального проекта МСП", - сказала замминистра, слова которой приводятся в сообщении.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что "все предложения, прежде чем стать решениями, должны обсуждаться с предпринимателями". "Опросы - один из наших каналов получения обратной связи. Все предлагаемые меры поддержки и сервисы будут проходить верификацию с бизнесом. Предприниматели из разных отраслей также приняли участие в разработке этого опроса. Поэтому прошу всех проявить активность и поучаствовать в опросе", - добавил он.

Анкета опроса состоит из нескольких блоков, содержащих определенные меры поддержки. Респондентам нужно определить их приоритетность: "Необходимо в первую очередь", "Важно", "Не считаю эту инициативу приоритетной". Также по 10-балльной шкале с шагом 1 предлагается оценить востребованность предложенных в опросе мер. Где 10 баллов - высокая, 1 балл - низкая. Опрос готовился совместно с предпринимателями, "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых составляющих нацпроекта. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Число входящих в него федеральных проектов по сравнению с версией 2019 года сократилось с пяти до четырех. Завершение срока реализации нацпроекта, согласно обновленному паспорту, размещенному на сайте Минэкономразвития РФ, - 31 декабря 2024 года.