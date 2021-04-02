Эксперт: комплексная легализация туристического жилья принесет в бюджет до 25 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Опора России" считает, что вопрос легализации туристического жилья необходимо рассматривать в комплексе, государству такой подход принесет дополнительно 20-25 млрд рублей в год в виде налогов со всего рынка туристического жилья. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, комментируя предложение Ростуризма ввести в России обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения.

В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовило поправки в закон о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Ожидаемый эффект - вывод этого сектора туристического бизнеса из тени, создание прозрачных правил работы, повышение качества услуг и защита прав потребителей.

"Надо не забывать регулятору и законодателям, что гостевые дома - это только часть туристического жилья, которое представлено у нас также и апартаментами, и квартирами, и гостевыми коттеджами, и меблированными комнатами. Все эти объекты сдаются у нас туристам не только в южных, но и во всех регионах нашей страны. Поэтому лучше, конечно, сразу комплексно рассматривать этот рынок и пытаться помочь всем его участникам работать легально и за это получать дополнительные бонусы от государства. А государству, по нашим оценкам, дополнительно ежегодно собирать не менее 20-25 млрд рублей в виде налогов со всего рынка туристического жилья", - сообщил Кожевников в разговоре с ТАСС.

По его словам, бизнес в настоящее время ждет разработанный законопроект для изучения и комментариев. Рыночным игрокам важно увидеть сам механизм легализации этого сегмента рынка, а также предъявляемые к его участникам требования. "Есть гостевые дома в виде конкретных 6-этажных гостиниц с номерным фондом 25-30 номеров, а есть маленькие объекты, где проживают семьи и сдают часть своего дома туристам", - пояснил эксперт.

Кожевников также привел данные, согласно которым в Москве, Санкт-Петербурге и Казани за 2019 год более 30% забронированного туристами жилья пришлось на квартиры и апартаменты. В Крыму и Краснодарском крае этот показатель превышает 50%.