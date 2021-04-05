На проект "Малый бизнес Москвы" поступило более 1 млн обращений

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Предприниматели столицы с 2012 года обратились более 1 млн раз за консультационной, образовательной и другими видами поддержки через проект ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства города.

"Самое востребованное направление - консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн. С 2012 года проведено 700 тыс. бесплатных консультаций. А если учесть и другие направления, то поддержкой специалистов МБМ предприниматели воспользовались больше 1 млн раз", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Во время консультаций предприниматели чаще всего хотят узнать, на какие меры поддержки от правительства Москвы могут рассчитывать. Эксперты помогают им подобрать подходящие - от льготных кредитов и субсидий до аренды городских помещений. Также среди популярных тем - вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, налогообложением и запуском стартапа.

Чтобы помочь бизнесу адаптироваться к изменившимся из-за пандемии условиям, в апреле прошлого года на сайте mbm.mos.ru запустили информационный проект "Коронавирус: важное для бизнеса". Здесь собраны все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве и способах получения консультаций. Кроме того, на сайте предприниматель может пройти онлайн-обучение по антикризисному управлению и подобрать необходимые инструменты для решения бизнес-задач. Проект сохраняет свою направленность и сейчас: информация о мерах поддержки, антикризисных мероприятиях и многом другом регулярно обновляется.

Еще одно направление работы - образовательная поддержка предпринимательства. Для этой цели в 2017 году появился проект "Стартап-школа МБМ", а в 2018 году - "Онлайн-академия МБМ". Их образовательные программы позволяют предпринимателям освоить основные принципы ведения бизнеса, например, узнать, как открыть свое дело, выбрать маркетинговую стратегию и увеличить продажи. Также МБМ регулярно организует образовательные мероприятия - вебинары, курсы, конференции, форумы. В прошлом году было проведено более 1,3 тыс. подобных мероприятий.

"Благодаря проекту начинающие и действующие предприниматели могут получить комплексную помощь от правительства Москвы по всем вопросам, связанным с запуском и ведением бизнеса в столице. Так, с начала 2021 года предприниматели обратились за поддержкой в ГБУ "Малый бизнес Москвы" более 40 тыс. раз", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.