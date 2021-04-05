"Техноград" проведет онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет бесплатный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Программа состоит из шести вебинаров. Первое занятие посвящено освоению правил успешных переговоров. Слушатели узнают о принципах, которым необходимо следовать, чтобы получить нужный результат. На второй встрече участникам расскажут, почему важно готовиться к переговорам, и помогут сформулировать цели. Третье занятие отводится под изучение принципов обратной связи и реакции на критику.

На четвертом вебинаре слушатели узнают, как выстраивать с собеседником доверительные отношения. Пятое занятие посвящено переговорным хитростям и уловкам, которые могут сыграть ключевую роль в процессе общения. На последней встрече раскроют секреты способов переубеждения людей. По итогам успешного прохождения курса каждый участник получит сертификат.

Спикерами выступят эксперт по переговорам Дмитрий Ходанович и Ирина Страчкова, квалифицированный профайлер-верификатор, действующий полиграфолог, тренер обучающих курсов, главный специалист учебного центра аэропорта Шереметьево. Обучение начнется 7 апреля.

"Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в "Технограде" прошли обучение более 4,5 тыс. человек", - сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.