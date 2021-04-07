КМСП выдала поручительство на 36,6 млн рублей тепличному хозяйству в Оренбургской области

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставила поручительство на 36,6 млн рублей по программе стимулирования кредитования субъектов МСП в рамках кредита ПАО "НИКО-Банк" на сумму 36,6 млн рублей тепличному хозяйству "Атэна". Об этом сообщает пресс-служба КМСП в среду.

"Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставила поручительство на сумму 36,6 млн рублей по программе стимулирования кредитования субъектов МСП в рамках кредита ПАО "НИКО-Банк" на сумму 36,6 млн рублей тепличному хозяйству ООО "ТХ Атэна". Финансирование направлено на закупку дополнительных материалов, что позволит увеличить объем производства продукции до 30% к концу 2021 года", - говорится в сообщении.

Тепличное хозяйство "Атэна" - крупнейший производитель цветочной продукции в Оренбургской области. Специализация - тюльпаны (порядка 10 млн единиц ежегодно), герберы, однолетние растения, используемые для благоустройства. Продукция предприятия поставляется в торговые сети "Лента", "Крокус", "Глобус".

"Корпорация МСП оказывает предпринимателям в сфере агропромышленного комплекса широкий комплекс мер финансовой, имущественной, юридической и консультационной поддержки. Проактивный подход позволяет взаимодействовать Корпорации с предпринимателями и проводить тонкую настройку продуктовой линейки для соответствия современным требованиям бизнеса, повышать доступ предпринимателей к различным, в том числе и нефинансовым, мерам поддержки", - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.