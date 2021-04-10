"Опора" просит оставить действующим рыбакам преимущество пользования рыболовными участками

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" просит учесть в законопроекте о рыболовстве нормы, которые дают действующим рыбакам преимущественное право на заключение договора пользования рыболовным участком при проведении конкурсов. Соответствующее письмо организация направила в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме на стадии подготовки к третьему чтению находится законопроект с изменениями в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". "Опора России" обращает ваше внимание на то, что его текущая редакция существенно отличается от редакции, принятой в первом чтении, которая обсуждалась с бизнес-сообществом. Также законопроект не содержит правовых норм, предусматривающих преимущественное право при проведении конкурсов для действующих пользователей рыболовных участков, добросовестно исполняющих свои обязательства по договору, инвестировавших в инфраструктуру, построивших рыболовные и туристические базы", - говорится в письме.

Законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 27 января 2021 года. Отмечается, что в настоящее время в нем исключена часть, которая предусматривает, что договоры пользования рыболовными участками заключаются по результатам проведения конкурсов (для рыболовных участков, выделенных для обеспечения традиционной жизни народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и для промышленного рыболовства). "Опора России" просит вернуть эту часть в документ и отмечает, что текущая редакция законопроекта создает риски применения закона в ущерб добросовестным инвесторам и пользователям рыболовных участков, в том числе субъектам МСП. Также организация отмечает, что актуальная версия документа потребует изменений в несколько постановлений правительства.

"Опора России" просит учесть в документе и правила проведения конкурса для любительского рыболовства. "Отсутствие нормативного регулирования, определяющего условия проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для любительского рыболовства, способно привести в дальнейшем к установлению невыполнимых конкурсных условий для субъектов МСП, которые являются пользователями более 400 рыболовных участков, в том числе 107 - в Камчатском крае, 88 - в Мурманской области, 29 - в Хабаровском крае, в тех регионах где любительское рыболовство получило наибольшее развитие и обеспечивает занятость населения в прибрежных населенных пунктах", - говорится в письме.

В нем также отмечается, что Общественный совет при Росрыболовстве на заседании 25 февраля поддержал предложение о предоставлении пользователям рыболовных участков, которые ранее осуществляли организацию любительского и спортивного рыболовства в отношении ценных видов водных ресурсов, преимущественного права на заключение новых договоров.

Позиция ВАРПЭ

По данным Федерации спортивного рыболовства, в России насчитывается почти 32 млн рыбаков-любителей. "Текущая редакция законопроекта действительно не содержит правовых норм о преимущественном праве участия в конкурсе для действующих добросовестных пользователей участков для любительского рыболовства", - считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, перераспределение этих участков может привести к тому, что миллионы рыбаков по всей стране потеряют возможность ловить рыбу на обустроенных ими участках. Неизвестно как распорядятся этими участками новые пользователи и, какие правила введут, отметил он.

Глава ВАРПЭ также добавил, что правовая неопределенность законопроекта несет риски для пользователей 7 654 рыболовных участков, где добывается до 750 тыс. тонн водных биоресурсов - 15% от годового общероссийского вылова. "Добросовестные предприятия, инвестировавшие в производственную инфраструктуру, могут быть лишены преимущественного права на перезаключение договора пользования. Как следует из письма "Опоры России", законопроект угрожает не только компаниям, занятым в лососевом бизнесе на Дальнем Востоке, но и миллионам рыбаков-любителей по всей стране", - заключил Зверев.