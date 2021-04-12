Корпорация МСП сообщила Генпрокуратуре о 250 жалобах на нарушение моратория проверок

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП, входит в группу ВЭБ.РФ) направила в Генпрокуратуру информацию по более 250 жалобам на нарушение моратория проверок. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

Мораторий на проверки бизнеса был введен во время пандемии коронавируса. Запрет не относится к внеплановым проверкам, которые проводятся из-за возможного нанесения вреда здоровью, угрозе жизни, возникновению ЧП. Контроль за соблюдением моратория возложен на Корпорацию МСП.

"По результатам анализа ситуации корпорация направила для проверки в Генеральную прокуратуру информацию по более чем 250 жалобам, поступившим от бизнеса", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что данные жалобы получены от предпринимателей онлайн в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года.

"Каждое обращение предпринимателя будет отработано максимально внимательно и быстро. В течение ближайших дней мы будем иметь полное представление по всем жалобам и сможем оценить обоснованность проведения проверок", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.

В корпорации добавили, что уже есть первые положительные результаты. Например, после проверки обращения Тверской агропромышленной компании отменены результаты внеплановой документарной проверки Росприроднадзора.

Корпорация МСП продолжит мониторинг соблюдения контрольными (надзорными) органами в 2021 году моратория на проверки компаний малого предпринимательства, установленного постановлением правительства РФ от 30 ноября 2020 года, добавили в пресс-службе.