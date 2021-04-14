В Москве запустят образовательную программу для креативного бизнеса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Стартап-школа МБМ" открывает новое направление обучения предпринимателей - в течение 2021 года будут проводиться интенсивы для представителей креативных индустрий. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Креативные индустрии - важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В нем уже работают около полумиллиона человек. Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой привела пресс-служба.

По ее словам, занятия первого потока начнутся 19 апреля. Подать заявку можно на странице проекта до 18 апреля включительно. Тренинги будут проходить в очном формате, участие бесплатное. Курс состоит из десяти модулей, таких как командообразование, бизнес-планирование, маркетинг, продажи и других. Слушатели будут развивать предпринимательские навыки, тестировать и дорабатывать идею своего стартапа. Кроме того, эксперты проконсультируют участников по разным вопросам, связанным с открытием собственного дела, - от подбора режима налогообложения до поиска помещений для офиса.

Завершится интенсив бизнес-игрой "Подготовка и защита креативного бизнес-проекта". По итогам обучения выпускники получат сертификат. Тренинги пройдут в федеральном учебном центре "Русская школа управления" по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 17, к. 5.

Наряду с очными планируются и онлайн-занятия "Стартап-школы МБМ" для представителей креативных индустрий.

Организатор курса - столичный проект "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственный городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ предоставляет предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку, проводит акселерационные программы, отраслевые форумы и конференции.