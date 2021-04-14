МСП Банк предоставил заводу противопожарного машиностроения 185 млн руб. на новые проекты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дочерний банк Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) МСП Банк предоставил Ливенскому заводу противопожарного машиностроения (ЛЗПМ) в Москве 185 млн рублей по программе субсидирования Минэкономразвития РФ для реализации новых проектов. Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), предоставил компании "Ливенский завод противопожарного машиностроения" финансирование на сумму 185 млн рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ для реализации новых проектов. Залогом по кредиту стали гарантия Корпорации МСП на сумму 128,5 млн рублей, поручительство региональной гарантийной организации на сумму 1 млн рублей, а также объект интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Ливенский завод противопожарного машиностроения выполняет заказы на производство противопожарной техники для российских заказчиков. "Благодаря поддержке банка мы смогли получить до 70% от суммы контрактов по возобновляемой кредитной линии. Предприятие в намеченные сроки сможет изготовить продукцию и поставить ее заказчикам", - сообщил гендиректор компании Игорь Волченков.

Он также отметил, что предприятие сохранило штат сотрудников и планирует увеличить выручку к концу 2021 года на 20% по сравнению с показателями 2020 года. Волченков также сообщил, что кредитная поддержка позволит предприятию направить собственные инвестиции на развитие новых видов продукции.

"Ливенскому заводу был предложен наиболее выгодный финансовый продукт, который позволит выполнить обязательства по контрактам в намеченные сроки, усилить меры противопожарной безопасности на различных предприятиях, объектах заказчиков и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

В настоящее время 75% имеющихся на вооружении пожарных автоцистерн в России и странах ближнего зарубежья укомплектованы пожарными насосами производства ЛЗПМ. Продукцию приобретают заводы-изготовители пожарных машин, подразделения МЧС, муниципальные образования и другие.