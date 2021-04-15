ТПП предлагает расширить права работодателей на цифровой платформе в сфере занятости

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает в законопроекте о единой платформе в сфере занятости предусмотреть для работодателей возможность искать сотрудников не только в центрах занятости, но и среди сторонних кандидатов на трудоустройство. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

ТПП рассмотрела законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений, который рекомендован к первому чтению в Госдуме. Положения проекта предусматривают новые требования для работодателя, у которого в штате более 25 человек. Например, размещать на платформе информацию о потребности в работниках и условиях их привлечения, об имеющихся вакансиях, а также уведомлять о проведенных переговорах и причине отказа. Благодаря этому служба занятости сможет получать в режиме реального времени информацию обо всех вакансиях и оперативно направлять на них безработных граждан.

"Законопроект в основном поддерживается. При доработке законопроекта ко второму чтению палата предлагает учитывать право работодателя формировать штат работников не только за счет безработных граждан, направляемых центрами занятости, но и сторонних кандидатов на трудоустройство, в том числе набираемых при содействии частных агентств занятости", - сказал Катырин.

Также ТПП просит уточнить формулировки таких понятий как "профилирование работодателей", "стандарты деятельности в области содействия занятости населения" и другие.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 13 апреля рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости. При этом дистанционный формат поиска работы планируется использовать наравне с очным приемом в центрах занятости.