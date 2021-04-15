Минэкономразвития объявит рейтинг центров "Мой бизнес"

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с бизнес-сообществами вручит награды лучшим практикам по поддержке предпринимателей в рамках первой Национальной премии институтов развития предпринимательства "Мой бизнес" и объявит рейтинг центров, сообщили в четверг ТАСС организаторы премии.

"Результаты работы центров "Мой бизнес" подведут на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит в Калининградской области 15-17 апреля. Самые эффективные проекты и успешные практики будут отмечены Национальной премией "Мой бизнес", - сказали организаторы.

Определение победителей включает заочную оценку заявок центров "Мой бизнес", анализ статистической информации, полученной из открытых источников и по запросам в профильные ведомства, оценки "тайными покупателями" на местах, а также членами жюри конкурса.

"Конференция проводится уже в 10-й раз, но этот год показал большое внимание органов исполнительной и законодательной власти, институциональных площадок регионов и СМИ к теме малого и среднего бизнеса и формированию инфраструктуры для его развития", - сказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. По ее словам, высокий уровень внимания к центрам "Мой бизнес" задает им новую планку для развития, а поощрение лучших практик будет способствовать их распространению и масштабированию.

С 2019 года в составе национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрено мероприятие по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах "Мой бизнес", объединяющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на единой площадке.