Центры "Мой бизнес" оказали более 1 млн консультаций предпринимателям в период пандемии

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Центры "Мой бизнес" оказали более 1 млн консультаций предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит в Калининградской области 15-17 апреля.

"Более миллиона консультаций по решению актуальных вопросов дали центры "Мой бизнес" в период осложнения экономической ситуации в стране в связи с пандемией в 2020 году", - сказала она.

В целях оперативного решения острых вопросов предпринимателей все субъекты РФ в 2020 году переформатировали работу центров "Мой бизнес" в дистанционном формате, организовали работу горячих линий в телефонном формате и интернет-каналы. 85 субъектами Российской Федерации было обработано более 1 млн 24 тыс. обращений от субъектов МСП. Большую часть обработанных обращений составили обращения, поступившие через горячую линию - 664 тыс. обращений или 64,84%.

Онлайн-консультации и услуги центров "Мой бизнес" доступны и в настоящее время через функционал цифровой платформы (государственная цифровая платформа поддержки предпринимательства "Мой бизнес").

По состоянию на 12 апреля 2021 года сайт цифровой платформы насчитывает 1,28 млн просмотров. В личном кабинете цифровой платформы работают на постоянной основе 103 тыс. зарегистрированных пользователей. 1 млн 631 тыс. сведений об оказанных услугах внесено на Цифровую платформу, в том числе 52 тыс. услуг оказано через функционал Цифровой платформы. Также центрами "Мой бизнес" оказано 2 млн 11 тыс. консультаций по мерам поддержки в связи с коронавирусной инфекцией.