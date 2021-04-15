Малый бизнес заключил контракты с крупнейшими заказчиками на 880 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 50 тыс. компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 880 млрд рублей за первые три с половиной месяца 2021 года, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

"За первые три с половиной месяца 2021 года 50 408 компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 880 млрд рублей. Это на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость договора составила 8,1 млн рублей, а общее количество превысило 100 тыс.", - говорится в сообщении.

Закупаемая продукция у малого и среднего бизнеса распределилась следующим образом: производственный сектор - 64,8%, массовый сектор - 23,4%, высокотехнологичный сектор - 11,8%. Прослеживается тенденция роста закупок машин и оборудования (рост на 1,2%), услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (рост на 1,4%).

В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 трлн рублей, а в перспективе до 2024 года - 5 трлн рублей. Нацпроект предполагает создание комплексной системы акселерации МСП, в том числе благодаря обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По закону доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.

"Квотирование закупок - это не только механизм государственной поддержки малого и среднего бизнеса, но и создание для некрупных компаний гарантийного рынка сбыта продукции. В условиях пандемии это помогло многим предприятиям сохранить предприятия, не сокращать сотрудников, а в некоторых случаях даже нарастить производство", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.