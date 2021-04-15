Титов выступил за отмену акцизов на виноград и разрешение рекламировать вино

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Отмена акцизов на виноград, а также разрешение рекламировать и продавать онлайн винодельческую продукцию станет подспорьем для развития отрасли в России. Такое мнение высказал в четверг бизнес-омбудсмен РФ, председатель совета российского Союза виноградарей и виноделов Борис Титов.

"Сегодня винодельческому сектору страны требуется развитие системы сертификации и контроля качества не только источников сырья, но и процесса производства, чтобы полностью исключить попадание на прилавки продукции сомнительно качества из иностранного винматериала. Большим подспорьем для российского виноделия стала бы и отмена акцизов на виноград, а в перспективе и на весь ассортимент аутентичных российских вин, возвращение возможностей рекламы и конечно онлайн-торговли", - сказал Титов на Всероссийской конференции по проблемам российского алкогольного рынка, которая прошла в Москве.

По его словам, культура виноделия "возродилась в России всего за 10 лет", появились уникальные винодельческие комплексы, которые сочетают передовую аграрную и производственную базу, художественно-архитектурную ценность и всесторонние возможности туристического кластера. Титов отметил, что современный высокотехнологичный подход в секторе позволил сделать огромный шаг вперед не только в экономике и производстве, но и в самой культуре потребления вина, а у отрасли открылось "новое дыхание".

"Наша задача, чтобы Россию знали и уважали, как одну из лучших винодельческих провинций мира", - заключил Титов.