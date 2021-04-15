Свердловский центр "Мой бизнес" признали лучшим в России по антикризисной поддержке

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Свердловской области победил в номинации "Лучшая антикризисная поддержка" на первой Национальной премии институтов развития предпринимательства. Результаты подведены Минэкономразвития РФ на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининградской области, передает с места корреспондент ТАСС

"Победителем в номинации "Лучшая антикризисная поддержка" становится Свердловская область", - огласил результаты ведущий церемонии награждения.

Самым эффективным признано учреждение в Пермском крае, а лидером по максимальному охвату предпринимателей стал центр "Мой бизнес" в Московской области.

Лучший Центр поддержки предпринимательства, как объявили на премии, находится в Республике Татарстан, лучший Центр сертификации, стандартизации и испытаний - в Иркутской области. Лучшую микрофинансовую поддержку оказывает центр в Санкт-Петербурге. В номинации "Сотрудник года" победителем стала Марина Прудникова из Приморского края. Также были оглашены победители в нескольких других номинациях.

Центры "Мой бизнес" оказали более 1 млн консультаций предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. Минэкономразвития в 2020 году переформатировали работу центров в дистанционном формате, организовали работу горячих линий в телефонном формате и интернет-каналы. Онлайн-консультации и услуги доступны и в настоящее время через функционал цифровой платформы (государственная цифровая платформа поддержки предпринимательства "Мой бизнес").

Всего за 2020 год центрами "Мой бизнес" было предоставлено 629 тыс. услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности. Охват уникальных предпринимателей и самозанятых услугами в рамках нацпроекта МСП за два года составил 10% от числа всех МСП.