Объем привлеченных кредитов в сектор МСП в Хабаровском крае вырос в I квартале на 80%

ТАСС, 17 апреля. Малый бизнес Хабаровского края привлек за счет госгарантий в первом квартале 2021 года кредитные средства на сумму 665 млн рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

"В первом квартале гарантийный фонд края предоставил 40 поручительств субъектам МСП на сумму более 217,5 млн рублей, что позволило им привлечь кредитных средств на сумму 665 млн рублей. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55% от общего объема поручительств предоставлено предприятиям торговли, 12% приходится на строительство, 9% - на грузовые и пассажирские перевозки, 24% - на другие виды деятельности, среди которых сельское хозяйство, аренда, транспорт, общественное питание и косметические услуги.

Гарантийный фонд края готов поручиться за предпринимателей и самозанятых граждан на сумму до 70% от договора кредитования, займа и лизинга. Для всех субъектов МСП установлен минимальный уровень вознаграждения за поручительство - 0,5% годовых от его размера. Максимальная сумма поручительства - 20 млн рублей.

"Малый и средний бизнес края может воспользоваться услугами гарантийного фонда, если собственного залогового обеспечения не хватает для получения банковского кредита, оформления займа или лизинговой сделки. Плановый объем гарантийной поддержки предпринимателям в этом году составит порядка 500 млн рублей, а сумма привлеченных финансовых ресурсов под поручительство фонда - более 1,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.