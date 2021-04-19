Бизнес просит наладить системную работу с инвесторами для роста их активности в регионах

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Единая инвестиционная карта страны позволит обратить внимание на регионы, где реализуется мало проектов и слабо работают с инвесторами, считают опрошенные ТАСС представители малого бизнеса, бизнес-объединений и эксперты. Сейчас, по их мнению, инвестиционную активность замедляет несистемность работы с инвесторами. Между тем необходима тщательно разработанная и продуманная до мелочей стратегия.

В начале апреля состоялось первое заседание комиссии Госсовета РФ по инвестиционному направлению, на котором обсуждалось создание единой инвестиционной карты страны и прототип информационного портала поддержки инвестпроектов. Первый заместитель председателя правительства и сопредседатель комиссии Андрей Белоусов отметил, что речь идет о создании универсальных правил осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов РФ. Он также подчеркнул, что они должны быть понятными и простыми.

Карта для роста инвестиций в регионах

"Создание единой инвестиционной карты страны - это практический шаг по выполнению указа президента об увеличении инвестиций к 2030 году на 70%. Сегодня в регионах осуществляется ведение цифровых реестров инвестиционных проектов. Но увидеть, что конкретно происходит в регионе и насколько там высокая инвестиционная активность по сравнению с другими, невозможно", - поясняет президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, единая инвестиционная карта позволит обратить внимание на регионы, где мало проектов и слабо работают с инвесторами. Можно будет посмотреть объемы финансирования, сроки исполнения и другие показатели инвестиционного проекта, обратить внимание на проблемы, которые возникают на пути реализации проекта. А следовательно, помочь инвестору преодолеть межведомственные и региональные барьеры, пояснил президент "Опоры России".

Сейчас наибольший интерес у инвесторов из среды МСП вызывают проекты, связанные с производством продуктов питания, сферой IТ, биотехнологией, перечисляет председатель совета директоров компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим. "Традиционные тяжеловесы инвестиндустрии, такие как железнодорожный транспорт, портовая инфраструктура, автоперевозки, энергетическая сфера (не относится к ВИЭ - возобновляемой энергии), вызывают гораздо меньший оптимизм у современных инвесторов", - считает он.

По словам депутата Госсовета Республики Татарстан от Партии роста, гендиректора ГК "Кориб" (специализируется на продаже автомобилей "Камаз" и ремонте грузовой техники) Олега Коробченко, сегодня не так много запросов на создание совместных предприятий, инвесторы хотят открывать свой бизнес, "причем там, где есть сбыт, продуманная логистика, налоговые преференции". Инвесторам интересны проекты с льготным финансированием и федеральным субсидированием, добавляет он.

Что касается регионов, то инвесторам в России в первую очередь интересны регионы-доноры с большим рыночным потреблением, например, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, считает Коробченко. "Но хотелось бы, чтобы наши предприятия в своей инвестиционной деятельности не ограничивались территорией России. Для того, чтобы отечественные компании могли выходить на экспортные рынки, очень важна господдержка. И здесь интересен опыт Китая, где при выходе предприятия на экспорт, обнуляются налоги для того, чтобы цена на товар была конкурентоспособной", - отметил эксперт.

Проблемы с инвестициями

Инвестиционную активность в регионах замедляет несистемность работы с инвесторами, и не только внешними, но и региональными, считает Пурим. Он также считает, что предложенные меры "покажут инвесторам ориентиры", но в первую очередь они направлены на обеспечение условий крупного бизнеса, который является локомотивом инвестпроцессов. "Хорошо бы, чтобы указанный путь был спроецирован на региональном уровне в отношении инвесторов из среды МСП. Именно предприятия МСП должны в конечном итоге зацементировать экономический рост и обеспечить стабильность экономического развития регионов", - убежден Пурим.

Он также считает, что инвестактивность тормозит избыточность внимания правоохранителей всех уровней. "На своем опыте убеждаюсь в том, что не успеешь начать инвестпроект, как к тебе уже на стадии проектно-изыскательских работ начинают приходить запросы предоставить все копии всех соглашений, документов и т. п. Зачем, если я трачу свои деньги? Поэтому прогнозирую, что такое будет происходить и с инвестиционным вычетом. Многие предпочтут от него отказаться, чем отвечать на сотни запросов и проверок ФНС, прокуратуры", - добавил Пурим.

Создание единой карты позволит сделает весь процесс реализации инвестиционных проектов более прозрачным, считает Калинин. По его мнению, анализ данных, которые будут собраны в единой карте, позволят обратить внимание на проблемные точки, существующие в инвестиционной деятельности, и снять имеющиеся законодательные ограничения (в частности, разрешить строить объекты сельхозпереработки на землях сельхозназначения). Также, по словам Калинина, назрел вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. "Имущественные налоги в ряде регионов крайне высокие. Это отбивает желание инвестировать в недвижимость", - заключил он.

Какой видит инвестиционную карту малый бизнес

Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко отмечает, что первые попытки создать инвестиционную карту были предприняты 10 лет назад. По его словам, в готовящемся проекте нужно предусмотреть индикативное инвестиционное планирование. "Примерная карта потенциальных инвестпроектов - где какие производства требуются на основании данных рынка. Это задача сложная, но государство ее может решить", - считает Свириденко.

Также, по его словам, нужно решить проблему доступа к капиталу. Получить кредит под 7% можно, как правило, только при наличии особых каналов, говорит Свириденко. Он добавляет, что не стоит ждать взрыва инвестиций до тех пор, пока не будет доступного капитала, как в США и Китае. Кроме того, необходимо поменять концепцию ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). "Сделать ТОСЭР около каждого города с населением 250 тыс. на базе промышленного парка и потом тиражировать их. ТОСЭР в нынешнем виде - классная идея, но не всегда можно до них доехать. Нужно создать класс инвесторов. Например, на фондовом рынке специалистов достаточно, а вот в прямых проектах инвесторов мало. Небольших фондов, инвестиционных компаний нет. Крупный бизнес эти фонды не создает, значит, их появление должно стимулировать государство любыми методами, прямыми и косвенными. Что-то типа РФПИ, но поменьше и, может быть, более частное", - считает эксперт. По его словам, "из крупного бизнеса 1990-х этот класс создать нельзя - слишком много недоверия к власти".

"Мы предлагаем начать с малого - с программы региональных "минипромов". Маленькие простые производства, замещающие простые импортные товары, - пластик, одежду, утюги, гвозди. Вот это бы сделать в большинстве регионов, уже бы был шаг вперед. И это надо делать в течение двух лет, иначе экономика и дальше будет деградировать", - заключил Свириденко.

Для реализации идеи единой инвестиционной карты России необходима тщательно разработанная, продуманная до мелочей стратегия, касающаяся инвестиций, в рамках которой и будут реализовываться все подобные инициативы, считает совладелец МПЗ "Аскона" и компании "Капитал" Николай Пальченко. Сама карта должна быть интерактивной, считает президент "Опоры России". "То есть инвестор, который осуществляет конкретный проект, вошедший в единую карту, сможет отправить запрос контролирующим его органам и получить помощь. Также надеюсь, что в единую карту попадут инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса", - сообщил он.

Гендиректор ГК "Кориб" Олег Коробченко считает, что в части развития инвестдеятельности необходимо решить три задачи - содействовать инвесторам в договоренностях с крупнейшими заказчиками по ориентации производителя, помогать с инфраструктурой (это могут быть площади технопарков или земля с коммуникациями за счет государства), организовать кешбэк в 50% за построенный завод. "В части развития инвестдеятельности надо активнее внедрять опыт Штутгарта, где субсидируется до 50% стоимости построенных заводов - поставщиков автомобильной компании Mercedes. Таким образом Штутгарт привлекает новых инвесторов и помогает им договориться с главным заказчиком (компанией Mercedes) о выпуске необходимой ему продукции", - привел пример Коробченко.

На портале поддержки инвестпроектов, по его словам, должны быть все программы льготного финансирования, субсидирования, опубликован перечень продукции по импортозамещению по потребностям регионов. "По сути нужен финансово-материальный баланс страны. Важно знать, что мы продаем, что покупаем. Именно это нужно производить самим, - считает Коробченко. - На портале также должны быть размещены предложения по всем технопаркам, со всеми условиями (стоимость квадратного метра, наличие железнодорожных путей, автодорог, мощностей, инженерных сетей, энергоресурсов). Полезен был бы и справочник телефонов и персоналий по всем субъектам и муниципалитетам, кто работает с инвесторами по принципу "одного окна" по реализации их проектов".