Стартап по выпуску микрофибры в Татарстане получил 944 млн рублей кредита от Газпромбанка

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стартап-проект Bicotex по выпуску изделий из микрофибры в Татарстане получил кредит на 944 млн рублей от Газпромбанка на закупку оборудования и реконструкцию производственных зданий при гарантии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на сумму 501 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

Первый цех завода Bicotex запущен в эксплуатацию на территории ТОСЭР г. Нижнекамске (Татарстан) в январе 2021 года. Пуск производства разделен на два этапа: первый этап, в ходе которого будет запущен весь производственный цикл, запланирован на лето 2021 года, второй этап, предполагающий запуск оборудования и выход на полные производственные мощности, запланирован на осень 2022 года.

"Стартап-проект Bicotex (ООО "Микрофибра") по выпуску изделий из микрофибры для уборки в быту заключил договор в Газпромбанке с целью финансирования второго этапа закупки оборудования <...> и реконструкции производственных зданий на сумму 944 млн рублей при гарантии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на сумму 501 млн рублей. Кредит также обеспечен поручительством Гарантийного фонда Республики Татарстан на 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в 2,7 млрд рублей. Из них около 1,9 млрд рублей суммарно предоставлено Газпромбанком на принципах проектного финансирования при гарантийной поддержке со стороны Корпорации МСП на сумму 1 млрд рублей и поручительстве Гарантийного фонда Республики Татарстан.

Bicotex будет выпускать около 4 тыс. тонн в год изделий из микрофибры (полотенца, салфетки, насадки для швабр и др.). В рамках проекта планируется создать 368 рабочих мест. Как ожидают в компании, за 10 лет работы завода отчисления в бюджеты разных уровней составят около 1,4 млрд рублей.