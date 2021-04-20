Титов заявил, что Россия должна усилить взаимодействие с КНР по развитию малых производств

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия обладает высоким потенциалом в развитии малого и среднего производственного бизнеса и должна усилить взаимодействие в этом направлении с Китаем. Такое мнение высказал во вторник председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

"В России очень много торговых, финансовых предприятий, сырьевых крупных компаний, но реально мало производств. При этом в экономике Китая велика доля малого и среднего бизнеса. Мы видим, какое большое количество производственных предприятий находится в этой стране. Поэтому взаимодействие России и Китая по этому направлению могло быть очень полезным, нужно его усилить", - сказал Титов журналистам в кулуарах научно-практической конференции "Современное состояние и усовершенствование методик преподавания китайского языка в России".

По словам бизнес-омбудсмена РФ, в Китае развивается много новых производственных технологий, "эти компании могли бы сегодня приходить с инвестициями в Россию, потому что этот рынок в производственном бизнесе во многом не освоен". "И это было бы выгодно китайским компаниям, потому что издержки в России не такие высокие, кроме того, у нас высокообразованные подготовленные специалисты", - добавил Титов.

Конференция "Современное состояние и усовершенствование методик преподавания китайского языка в России" прошла во вторник в Москве. На ней обсуждалось развитие российской системы образования в области изучения китайского языка, участники могли познакомиться с передовыми педагогическими методиками. Организаторами мероприятия выступили Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, Университет ППИ-МГУ в Шэньчжэне, Научно-исследовательский институт Современной Азии, Ассоциация развития синологии.