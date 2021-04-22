Корпорация МСП оказала поддержку производителю запчастей в моногороде Тутаеве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/.Корпорация МСП профинансировала развитие производства запасных частей в моногороде Тутаеве Ярославской области на сумму 17,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Дочернее общество Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Региональная лизинговая компания Ярославской области предоставила "Тутаевской механической компании" (бренд "ТМК", ООО "ПартсТрейд") поддержку на сумму 17,7 млн рублей для приобретения автоматизированного комплекса лазерной резки и токарного центра. Внедрение современного оборудования позволит предприятию увеличить объем производства на 15% и повысить к концу 2021 года выручку на 10%, прибыль на 7%", - рассказали в пресс-службе.

ТМК выпускает запасные части для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Предприятие также дополнительно реализует запасные части других ярославских производителей.

"Расширение производственных мощностей дает возможность начать выпуск новых видов запчастей для автомобилей, снизить себестоимость продукции. С запуском оборудования и увеличения линейки изделий будут открыты новые рабочие места. Комплексная модернизация производства повысит конкурентные преимущества изделий предприятия, по сравнению с продукцией зарубежных производителей, и позволит привлечь новых заказчиков, расширить рынок сбыта", - сообщил генеральный директор ООО "ПартсТрейд" Владимир Солнцев.

"Поддержка предпринимателей в моногородах имеет стратегическое значение. Ведь она позволяет не только увеличить объемы производства и отчисления в бюджет, но и открыть десятки новых рабочих мест, стимулировать развитие смежных отраслей. Корпорация МСП продолжит расширять и развивать меры поддержки бизнеса, актуализировать продуктовую линейку в соответствии с потребностями предпринимателей, в том числе повышая доступ к современным видам оборудования при помощи лизинга", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Поддержка моногородов

Напомним, 21 апреля 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором отметил возможность поддержки проектов развития малых городов в рамках туристического кластера, в том числе Тутаева.

"Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также три-пять процентов", - заявил Владимир Путин.

Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК (в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 млн рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6% годовых, для зарубежного - 8%.