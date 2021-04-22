Титов заявил, что господдержку в 2020 году смогли получить лишь 8,2% фермеров в России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Государственная поддержка охватила лишь 8,2% российских фермеров в 2020 году, что меньше показателя 2019 года, который составил 8,7%. Такие данные содержатся в подготовленном ежегодном докладе бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Титова.

"Так называемая несвязанная поддержка в форме субсидий труднодоступна для большинства крестьянских (фермерских) хозяйств из-за избыточных сопутствующих требований. Если в 2019 году такую поддержку в России получили 8,7% фермеров, то в 2020 году - лишь 8,2%", - привели в пресс-службе выдержку из доклада.

По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР), которые привел Титов, как минимум в 17 регионах количество получивших поддержку крестьянско-фермерских хозяйств с 2017 по 2020 год резко снизилось.

Например, в Воловском районе Тульской области насчитывается 55 фермеров. В 2018 году господдержку получили 33 из них, в 2019 году - 21, в 2020 году - 15. А в Благовещенском районе Амурской области из 50 фермерских хозяйств, производящих сою, несвязанную поддержку за прошлый год не получило ни одно хозяйство.

Как отметил в докладе Титов, выполнение условий предоставления субсидии ведет к значительному увеличению затрат, которые субсидией не покрываются.

Льготные кредиты

Льготное кредитование от коммерческих банков еще менее доступно, указал в докладе бизнес-омбудсмен. Он привел данные Минсельхоза России, по которым в 2020 году его сумели получить только 4% из всего числа зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств.

По данным Титова, банки требуют от фермеров избыточный пакет документов. Например, фермеры, находящиеся на упрощенной системе налогообложения или применяющие единый сельхозналог, должны предоставлять в банк формы балансов, которые они не составляют, поскольку ведут упрощенный учет.

Избыточные требования устанавливаются и по определенным условиям - ковенантам. То есть финансовые показатели заемщика не могут отличаться от установленного банком параметра. Одновременно с этим объекты залога занижаются в оценке в разы от реальной стоимости, отметил бизнес-омбудсмен.

Проблемы с господдержкой фермеров особенно остры на фоне серьезного роста цен на материально-технические ресурсы, отмечается в докладе. По данным Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов РФ, в 2020 году удобрения подорожали на 15-40%, металл - на 40%, горюче-смазочные материалы - на 10-15%, семена - на 15%, отечественные средства защиты растений - на 10-15%, импортные - на 20-25%.

Кроме того, как указывается в докладе, цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей в 1,5-2 раза выше, чем для промышленных предприятий. "И даже в 2021 году рост тарифов продолжился. Есть примеры его увеличения по сравнению с 2020 годом от 20% до 37,8% - в Алтайском крае и Новгородской области. В отдельных регионах стоимость электроэнергии для аграриев доходит до 10 рублей за кВт/час", - добавляется в докладе.

ТАСС запросил комментарий пресс-службы министерства экономического развития по теме доступности господдержки для крестьянско-фермерских хозяйств в 2020 году. Дата представления доклада Титова президенту РФ пока не уточняется.