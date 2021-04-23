В Якутии число занятых в малом и среднем бизнесе впервые превысило 100 тыс

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Якутии впервые превысило 100 тыс., сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"По состоянию на 22 апреля, по данным Единого реестра МСП сайта ФНС России, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Якутии, включая индивидуальных предпринимателей, с учетом введенного с 1 июля 2020 года налога на профессиональный доход, составляет 100 202 единицы", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), количество занятых в малом и среднем бизнесе впервые превысило отметку в 100 тыс. человек.

"Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, нанесли ощутимый удар по сегменту малого и среднего предпринимательства Якутии. Тем не менее благодаря своевременно принятым мерам поддержки бизнеса и отраслей экономики в Якутии сохранено более 1 500 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что вклад в увеличение показателя вносит самозанятость. С 1 июля в регионе зарегистрировано свыше 7,8 тыс. самозанятых. По данным Единого реестра МСП, в Якутии зарегистрировано 47 295 тыс. малых и средних предприятий.