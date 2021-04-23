Объем кредитов с госгарантиями для МСП в Кузбассе вырос в I квартале 2021 года в три раза

КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Малый бизнес в Кузбассе благодаря поручительствам регионального Госфонда поддержки предпринимательства в I квартале 2021 года смог привлечь порядка 187 млн кредитных средств от банков, что примерно в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя фонда Наталия Оськина.

"В первом квартале Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставил около 20 поручительств субъектам МСП на сумму более 84 млн рублей, что позволило им привлечь кредитных средств на сумму более 187 млн рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая кризисную ситуацию прошлого года, банки скорректировали подходы к кредитованию бизнеса и сейчас практически все требуют полного обеспечения по кредитам. Тем предпринимателям, кто самостоятельно обеспечить залог не может, помогаем мы. Так у бизнеса появляется возможность получить необходимые средства на развитие", - сказала Оськина.

Около половины от общего объема поручительств предоставлено предприятиям торговли, 20% приходится на сферу бытовых услуг, 24% - на производство, 5% - на услуги по грузоперевозкам. Кузбасский Госфонд предоставляет предпринимателям и самозанятым гражданам поручительство в сумме до 25 млн рублей. При этом размер гособеспечения не может превышать 70% от суммы кредита, займа или лизинга. Для всех субъектов МСП установлен минимальный уровень вознаграждения за поручительство - 0,5% годовых от его размера.

Плановый объем гарантийной поддержки предпринимателям в этом году составит порядка 350 млн рублей, а сумма привлеченных финансовых ресурсов под поручительство фонда должна превысить 600 млн рублей. Необходимые для финансового обеспечения средства у Госфонда в регионе есть.