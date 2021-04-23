Бизнес-омбудсмен Москвы ожидает роста оборота индустрии гостеприимства в майские праздники

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что обороты бизнеса в индустрии гостеприимства вырастут в майские праздники. Такое мнение она высказала в пятницу ТАСС.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что данное решение президента не предполагает введение нового локдауна.

"Как следствие, можно ожидать роста оборота прежде всего в индустрии гостеприимства: туристическом и ресторанном бизнесе, гостиничном секторе, сфере развлечений и ретейле. То есть того бизнеса, который серьезно пострадал в период пандемии", - сказала Минеева.

Она рассчитывает, что десять дней майских праздников "помогут хотя бы частично компенсировать для этих отраслей понесенные потери 2020 года".