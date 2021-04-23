Титов заявил, что Корпорация МСП представит кабмину новую стратегию развития до 1 июня

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) представит правительству РФ новую стратегию своего развития до 1 июня, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Государственная Корпорация МСП до 1 июня представит правительству новую стратегию своего развития", - сказал он, не уточнив других подробностей.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Корпорации МСП.

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития - "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 декабря 2020 года назначил новым генеральным директором Корпорации МСП замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александра Исаевича. Ранее возглавлявший корпорацию Александр Браверман стал первым заместителем председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ".