Корпорация МСП оказала поддержку "Воронежским инженерным сетям" на 15,8 млн рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) оказала финансовую поддержку "Воронежским инженерным сетям" на сумму 15,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации.

"Дочернее общество Корпорации МСП - Региональная лизинговая компания Республики Саха предоставила компании "Воронежские инженерные сети" (ВИС) поддержку на сумму 15,8 млн рублей для приобретения газопоршневой электростанции", - рассказали в пресс-службе.

Предприятие ВИС производит пар, горячую воду, электроэнергию и поставляет питьевую и технологическую воду для промышленных предприятий. Основной потребитель продукции - ООО "Этилацетат", крупнейший производитель на территории бывшего СНГ этилацетата (используется при производстве красок, пленок, клеев, фруктовых эссенций и др.).

Новая электростанция отечественного производства позволит предприятию снизить себестоимость продукции на 20%, увеличить производство электроэнергии на 50% до 3600 МВт/год, в 3 раза снизить риски отключения электроэнергии и увеличить выручку предприятия с 60,7 млн рублей до 77,4 млн рублей к концу 2021 года. Новое оборудование позволит открыть пять новых рабочих мест.

"Наше предприятие реализует комплексную программу по внедрению современного энергетического оборудования. Две аналогичные электростанции уже действуют на предприятии и отлично себя зарекомендовали. Третья электростанция будет запущена в работу весной 2021 года. С ее запуском мы повысим эффективность своего предприятия, что позволит обеспечить высокий уровень безопасности и бесперебойность работы производств наших заказчиков", - сообщил генеральный директор ООО "ВИС" Евенков Илья.

"Предприятия в сфере малого и среднего бизнеса играют все большую роль в работе крупных производств, способны решать стратегические задачи. Небольшие компании могут предлагать эффективные решения, обеспечивающее высокий уровень безопасности и надежности производств. Корпорация МСП продолжит проактивно оказывать помощь и поддержку предпринимателям, тесно взаимодействовать с бизнесом и совершенствовать линейку продуктов, в том числе лизинговых для соответствия актуальным рыночным ожиданиям", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Региональная поддержка

Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК (в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области, Республике Саха (Якутия) и получить финансирование до 50 млн рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования составляет 6% годовых, для зарубежного - 8%.

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Корпорации МСП в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.