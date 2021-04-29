ВТБ запустит программу лояльности для клиентов малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ВТБ с 30 апреля запустит комплексную программу лояльности для клиентов малого и среднего бизнеса "Бизнес-лига ВТБ". Она основана на сервисных бонусах для участников и включает три премиальных уровня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе банка.

"Основой программы являются сервисные бонусы, которые доступны действующим клиентам при развитии сотрудничества и активном использовании банковских услуг. Клиенты получают преимущества при обслуживании и специальные условия от банка и партнеров", - сказали в пресс-службе.

На старте проекта всем участникам "Бизнес-лиги ВТБ" доступна выделенная линия кол-центра, по которой предприниматели круглосуточно без выходных могут оперативно получить консультации и решить вопросы обслуживания с помощью специалистов банка. Кроме этого, для них предусмотрено приоритетное обслуживание в отделениях. В числе привилегий - виртуальная бизнес-карта на специальных условиях, а также спецпредложения и скидки на продукты для бизнеса от банка и партнеров. Например, участники программы смогут существенно экономить на использовании мобильной бухгалтерии "Цифра" - сервисе полного бухгалтерского и налогового учета, который включает в себя оплату налогов из приложения и юридические консультации для индивидуальных предпринимателей.

"Бизнес-лига ВТБ" также предполагает специальные бонусы для владельцев и менеджеров компаний-участников программы. Они будут бесплатно посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные события и другие привилегии. Программа лояльности имеет три премиальных уровня участия. Первый уровень - "Профи", средний - "Мастер" и высший - "Легенда". Порядок и объем вознаграждения участников определяются активностью взаимодействия с банком, а набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем.

"В рамках программы лояльности мы хотим подчеркнуть важность клиентов для нас и обеспечить им особый комфорт. Совершая привычные операции, увеличивая обороты, используя новые продукты ВТБ, участники получают премиальный сервис, ранее недоступный компаниям этого сегмента. Мы планируем постоянно развивать программу и наполнять ее новыми привилегиями, рассчитываем, что она будет позитивно воспринята клиентами", - сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.