Корпорация МСП поддержала бизнес по программе "Инвестиционный лифт" на 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) оказала поддержку предпринимателям по программе "Инвестиционный лифт" на сумму 3,3 млрд рублей в I квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"При поддержке корпорация МСП и системы "Инвестиционный лифт" девять проектов предпринимателей получили в первом квартале 2021 года финансирование в размере около 1 млрд рублей для развития производства. Объем гарантийной поддержки корпорации по этим проектам составил 549,2 млн рублей. В этот же период еще по другим четырем проектам одобрено предоставление поддержки при участии корпорации МСП. Общий бюджет 13 проектов составляет более 3,3 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Корпорация МСП до конца 2021 года окажет поддержку не менее чем 50 проектам по системе "Инвестиционный лифт". В первом квартале 2021 года в Липецкой области при помощи гарантийной поддержки корпорации МСП компании, осуществляющей переработку, заморозку ягод и фруктов, были предоставлены средства на доступных условиях для увеличения объема производства продукции. В Республике Карелия предприятию были открыты кредитные линии при гарантийной поддержке корпорации МСП для увеличения производства круп и ее реализации, в том числе на зарубежных рынках. В Белгородской области при финансовой поддержке институтов развития строится первый в России завод по выпуску фармацевтической субстанции "эноксапарин натрия", а в Московской области масштабируется производство медицинских шприцев. В Оренбургской области оказана финансовая поддержка компании по производству пластиковых труб и фитингов. Также поддержку получили ряд компаний в Вологодской, Ленинградской, Новосибирской и других областях.

"Программа "Инвестиционный лифт" - механизм консолидированной поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря диверсифицированному продуктовому портфелю институтов-участников системы предприниматели могут получить поддержку в зависимости от стратегических целей бизнеса. Выстроенная система партнерства, экспертной коммуникации институтов, дает возможность бизнесу успешно решать задачи различной сложности. Корпорация МСП продолжит тесно взаимодействовать с предпринимателями для настройки своих продуктов и повышать объем и охват поддержки предпринимателей. Сейчас эта работа ведется в рамках подготовки стратегии до 2025 года", - отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич, чьи слова приводятся в сообщении.

О программе

"Инвестиционный лифт" - это система взаимодействия корпорации МСП с ФРП, РФПИ, РЭЦ и другими институтами развития для поддержки проектов предприятий в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения. К этой программе присоединилось 133 участника из числа региональных институтов развития из 67 субъектов Российской Федерации.

В настоящее время правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию корпорации МСП в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.