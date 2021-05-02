Декларацию об ответственном отношении к клиентам подписали фитнес-клубы из 50 регионов РФ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Свыше 600 фитнес-клубов из 50 регионов России подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам, сообщила в воскресенье ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Декларация определяет последовательность действий игроков в регионе при уходе с рынка одного из фитнес-клубов, входящего в сообщество. Документ предлагает равномерно распределить обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, взяв на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с локацией и масштабом.

"Декларацию об ответственном отношении к клиентам, которую Национальное фитнес-сообщество предложило подписать всем участникам фитнес-рынка, поддержали 640 клубов из 50 регионов. Среди них более 25 московских и региональных сетей фитнес-клубов, имеющих в управлении от 30 до 10 клубов, 20 сетей, в состав которых входят пять-семь клубов, а также небольшие сети и моноклубы", - сказала Силина.

В числе подписантов "Сеть спортивных сооружений России", федеральная сеть "Броско фитнес", федеральная сеть Drive Fitnes, сеть в Нижнем Новгороде Gold’s Gym, омская сеть Flexgym, волгоградская сеть "Прайм", фитнес-клубы Республики Крым.

По словам Силиной, цель декларации - развитие цивилизованного рынка отрасли, чтобы все участники понимали свою зону ответственности. Соблюдение условий декларации, по ее словам, позволит "повысить ответственность операторов фитнес-бизнеса в период нестабильной экономической ситуации, снизит репутационные риски для всех участников рынка и усилит доверие потребителей".

Риски невыполненных обязательств

Она отметила, что в последнее время участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, прикрываясь пандемией, уходили с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами, которым они продали клубные карты, заранее зная о своем бедственном положении. "Такие действия наносят серьезный удар по всем добросовестными игрокам рынка и не способствуют привлечению россиян в фитнес-клубы. Людям нужна гарантия, что они получат качественные услуги за деньги, которые они заплатили", - подчеркнула Силина.

По оценкам сообщества, при уходе с рынка 25% игроков, сумма невыполненных обязательств перед клиентами составит около 10 млрд рублей, из них 5,3 млрд рублей приходится на регионы. Как сообщила Силина, именно столько игроков ушли с рынка с начала пандемии, и сейчас "необходима консолидированная позиция отрасли по данному вопросу".