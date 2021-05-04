На площадке "Алабушево" московского "Технополиса" появится производство электрогрузовиков

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Комплекс по производству электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта появится на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", объем инвестиций составит 375 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В январе этого года резидентом особой экономической зоны стала инжиниринговая компания DriveElectro. Она создает и развивает инновационный транспорт на основе электрических накопителей энергии. Пока предприятие находится в Химках, но готовится к освоению площадки "Алабушево". Там компания создаст комплекс, где будут делать электрогрузовики и комплектующие для электротранспорта. <…> В проект инвестируют 375 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что инженерные сооружения, производственные помещения и офисы разместятся на территории площадью около 1,2 га. На предприятии будут выпускать аккумуляторные батареи, оборудование для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций и электромобилей. Ожидается, что продукция сможет заменить импортные аналоги и обеспечит электротранспорт отечественными комплектующими.

Научно-производственный центр "Элвис" также откроет производство на площадке "Алабушево" - это центр проектирования микросхем для космических аппаратов и широкополосных систем связи. Планируется, что центр откроется в текущем году.

"В "Алабушеве" резидент планирует занять около 9 тыс. кв. м в инновационном лабораторно-промышленном корпусе. Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде. На нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тыс. микросхем и систем безопасности. После переезда, к 2030 году, научный центр сможет расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощности производства в четыре раза. В новом корпусе будут все возможности для выпуска почти 100 тыс. электронных изделий в год", - отмечается в сообщении.

Проекты на площадке в Печатниках

Компания "Хирана+", выпускающая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), работает на площадке ОЭЗ в Печатниках с 2018 года, производство было запущено с 2019 года. В выпуск медоборудования на территории технополиса уже вложили 26 млн рублей, до 2022 года планируется инвестировать еще 40 млн. Мощности предприятия позволяют выпускать более 300 единиц медицинского оборудования в год. Сейчас компания разрабатывает новое устройство ИВЛ для пациентов с осложнениями после коронавируса нового типа.

Компания "ТЗМОИ" (Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов), выпускающая стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов и прочую технику для инфекционного контроля, приступает ко второму этапу локализации с инвестициями в объеме 20,6 миллиона рублей. Также в ОЭЗ завод создаст более 30 новых рабочих мест.

Научно-технический центр "Хайтэк" намерено создавать и выводить на рынок программно-аппаратные комплексы для конференцсвязи. Планируется, что к 2022 году в проект будет инвестировано 40 млн рублей. Планируется, что разработки заменят иностранные платформы и терминалы для конференцсвязи, которые используют российские предприятия, медицинские и образовательные учреждения, а также органы государственной власти.

Компания "Рада-фарма", специализирующаяся на выпуске лекарств и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии, работает в Печатниках с 2014 года, резидентом она стала в декабре прошлого года. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, фирма планирует до 2022 года инвестировать в запуск новой производственной линии более 40 млн рублей.