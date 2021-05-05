Треть обращений бизнеса в ГБУ "Малый бизнес Москвы" касалась нефинансовых мер поддержки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ) оказало в I квартале текущего года около 25 тыс. бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. При этом 33,59% обращений от предпринимателей были посвящены нефинансовым мерам поддержки, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Начинающих и действующих предпринимателей интересуют различные виды поддержки от города на всех этапах развития - от запуска стартапа до масштабирования. В первом квартале 2021 года 33,59% обращений в МБМ были посвящены нефинансовым мерам", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

На втором месте по популярности - консультации по вопросам регистрации бизнеса (12,01% от всех запросов). В МБМ обращались, чтобы узнать, как правильно начать свое дело и получить бесплатную помощь в формировании необходимого пакета документов.

Замыкают тройку самых часто встречаемых тем для консультаций вопросы о финансовой поддержке бизнеса (11,73% обращений). "Кроме этого, в ГБУ "Малый бизнес Москвы" разъясняли тонкости налогового законодательства, а также помогали выбирать оптимальный налоговый режим, составлять декларацию по упрощенной системе налогообложения и решать многие другие вопросы", - говорится в сообщении.

Портал взаимодействия бизнеса и города mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.