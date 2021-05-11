Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса на 30%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) по состоянию на конец марта при помощи четырех дочерних лизинговых компаний предоставила 368 микро- и малым предприятиям финансирование на общую сумму 9,1 млрд рублей, сообщает во вторник корпорация.

"Аналогичный показатель в 2020 году составлял 6,9 млрд рублей, поддержку получили 222 субъекта предпринимательства. Таким образом, прирост по сумме поддержки составил более 30%, по количеству получателей поддержки - более 65%", - говорится в сообщении.

Средний чек по итогам работы оценивается в сумму около 24 млн рублей. Основной спрос на лизинговые продукты Корпорации МСП приходится на предприятия в сфере машиностроения и металлообработки (25%), полиграфии и издательской деятельности (15%), химической (12%) и пищевой (11%) промышленности. По 7% от всего объема выданных средств на лизинговую поддержку приходится на компании из индустрии сервиса для добывающих компаний и строительства, по 4% - на компании, работающие в областях медицинской промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и других.

"Лизинговые продукты Корпорации МСП дают возможность малому бизнесу на доступных условиях внедрить в производство современное оборудование и повысить производительность труда, снизить себестоимость изделий, увеличить объемы выпуска продукции. Зачастую модернизация оборудования приводит к трансформации бизнес-модели, к выходу в новые производственные ниши, открытию новых рынков сбыта продукции. Мы продолжим активно взаимодействовать с предпринимателями, получать обратную связь по продуктам для их соответствия рыночным ожиданиям и планируем по итогам 1-го полугодия 2021 года охватить льготной лизинговой поддержкой предпринимателей из не менее чем 72 субъектов РФ", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.

Корпорация оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний. Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона РФ могут обратиться в одну из четырех региональных лизинговых компаний (в Татарстане, Башкирии, Ярославской области, Республике Саха (Якутия)) и получить финансирование до 50 млн рублей сроком до семи лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования - 6% годовых, для зарубежного - 8%.