Аппарат Титова предлагает разрешить фермерам использовать сельхозземли для хозпостроек

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские фермеры должны быть избавлены от рисков сноса хозяйственных построек на сельскохозяйственных землях, для этого необходим приказ Минэкономразвития РФ, сообщается в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, Минэкономразвития РФ в сентябре 2014 года внесло изменения в приказ об использовании земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования (ВРИ) "растениеводство", фактически запретив использовать такие земли для строительства домов и производственно-хозяйственных сооружений - складов для хранения инвентаря, амбаров и так далее.

"Минэкономразвития может предусмотреть возможность размещения хозяйственных построек на землях с ВРИ "растениеводство", выпустив соответствующий приказ. Это облегчит фермеру жизнь", - сказал подготовивший материалы к докладу общественный омбудсмен по вопросам сельского хозяйства, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимир Плотников ТАСС, комментируя материалы к докладу.

По его словам, фермеры также рассчитывают на возможность строить жилые дома на земельных участках, входящих в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в 2020 году. "В настоящее время идет сложный процесс согласования и внесения дополнительных поправок. Есть риск, что это может надолго затянуться, допустить этого нельзя", - добавил Плотников.

Дата представления доклада бизнес-омбудсмена РФ главе государства пока не уточняется.