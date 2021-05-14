Исследование: каждый пятый предприниматель в России в пандемию задумался о возврате в наем

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Аналитики подсчитали, что 20% российских предпринимателей в пандемию стали думать о том, чтобы вернуться в наем. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ среди 500 предпринимателей в апреле-мае 2021 года, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитики, каждый четвертый предприниматель (24%) задумался о том, чтобы вернуться к работе по найму, если уровень дохода будет не ниже текущего. При этом 70% возвращаться к работе по найму не готовы.

Большинство предпринимателей (78%) не жалеют о своем выборе профессионального пути. Наибольшая доля оптимистов - не жалеющих о выборе пути предпринимателя и не желающих бросать свое дело - среди тех, кто в бизнесе до трех лет (83%), а также среди молодых предпринимателей до 34 лет (82%).

Предприниматели со средним стажем (4-10 лет в бизнесе) чаще хотели оставить бизнес, при этом те, кто занимается бизнесом давно (более 10 лет) были более уверены в своих силах и ресурсах и реже хотели уходить в наем.

35% предпринимателей не готовы возвращаться в наем ни при каких условиях, столько же (35%) пока этого делать не собираются, хотя и не исключают такой возможности. Мужчины рассматривали возможность работы по трудовому договору реже женщин.