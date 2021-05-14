Цифровую платформу для бизнеса планируют запустить летом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Запуск цифровой платформы для бизнеса, которую по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разрабатывает Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ), запланирован на лето текущего года. Об этом сообщил в пятницу глава корпорации Александр Исаевич.

"Новый ресурс должен стать единым решением, сформированным на основе запросов бизнеса, и предоставлять именно те услуги и сервисы, которые реально востребованы на различных этапах жизненного цикла компании. Все сервисы, которые будут доступны на платформе, пройдут верификацию предпринимательским сообществом и федеральными органами исполнительной власти. Запуск платформы намечен на лето текущего года", - сказал Исаевич, слова которого привели в пятницу в пресс-службе корпорации.

Он также рассказал, что в соответствии с новой стратегией корпорация будет помогать малому и среднему бизнесу в увеличении рынка сбыта продукции, в том числе благодаря расширению участия в закупках крупнейших заказчиков, развитию экспортного потенциала, росту объема продукции на полках крупных ритейлеров и ряду других мер.

Корпорация также намерена совершенствовать и финансовую поддержку бизнеса, сказал Исаевич. Например, сейчас идет работа над снижением ставки по кредитам, выданным банками под гарантии корпорации, и сокращением времени рассмотрения заявок от бизнеса, уточнил он.

О платформе

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.