Москва в 2020 году поставила здоровое питание в 81 страну

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московские товары здорового питания в 2020 году были поставлены в 81 страну, больше всего продукции поступило в Белоруссию. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Основными странами-покупателями московской продукции стали Белоруссия ($31,69 млн), Казахстан ($28,75 млн), Турция ($18,87 млн), Азербайджан ($7,22 млн) и Узбекистан ($6,93 млн)", - сказал он.

Среди популярных московских товаров на зарубежных рынках - пищевые добавки ($56,21 млн), мюсли ($7,64 млн), готовые ореховые смеси ($3,15 млн) и фруктовые соки ($2,80 млн).

"Также к популярной продукции относятся пшеничные отруби - их было отправлено за рубеж в объеме 125,11 тыс. тонн на сумму $18,86 млн. Количество покупателей этой продукции оказалось ограниченным - всего восемь рынков сбыта, но географическая структура достаточна сконцентрирована. Почти весь экспорт приходится на Турцию ($18,68 млн)", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Всего к мировым покупателям пшеничных отрубей эксперты относят Турцию, Вьетнам, Германию, Нидерланды, Марокко, Ирландию и Малайзию. "По направлениям развития столичного экспорта пшеничных отрубей Турция останется в рейтинге лидеров. Также возможными направлениями развития являются Монголия и Индия. Это объясняется наличием ограниченного числа нетарифных барьеров для российских экспортеров. Более того, рынок Малайзии обладает преимущественными направлениями развития столичного экспорта", - рассказала генеральный директор центра "Моспром" Наталья Шувалова.

В целом экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы, по данным центра поддержки и развития экспорта "Моспром", в 2020 году увеличился на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем годом ранее. "Экспорт здорового питания в прошлом году составил $154,21 млн, или 183,54 тыс. тонн. По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении. На долю столицы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания", - отметил Ефимов.