МСП Банк предоставил кредит в 40 млн рублей на развитие маркетплейса Rerooms

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) выделил разработчику цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms кредит в 40 млн рублей, специальную гарантию для стартапов на сумму 40 млн рублей предоставила Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ). Средства направлены на доработку платформы, сообщила в пятницу пресс-служба корпорации.

"МСП Банк предоставил ООО "Рерумс" (резидент IT-кластера "Сколково"), разработчику крупнейшей в Восточной Европе цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms, кредит на 40 млн рублей в рамках поддержки банком приоритетных ниш, среди которых компании-стартапы, а также по программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Специальную гарантию для стартапов на сумму 40 млн рублей предоставила Корпорация МСП. Средства направлены на доработку IT-платформы", - говорится в сообщении.

Как уточнил гендиректор ООО "Рерумс" Дмитрий Борисов, благодаря привлеченному кредиту компания "планирует упрочить свое лидирующие положение на рынке и развивать собственные IT-решения на базе новейших технологий (3D-моделирования, computer vision, big data) для постоянного улучшения клиентского опыта".

End-to-end сервис по обустройству жилья предлагает услуги индивидуального интерьерного дизайна. Проект открыл возможность для дистанционной работы более 1 тыс. дизайнерам по всей России. К маркетплейсу компании подключены более 1 тыс. мастеров по ремонту, более 500 компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства по изготовлению мебели, стройматериалов и товаров для дома. За четыре года работы проекта созданы более 5 тыс. индивидуальных дизайн-проектов. Среднемесячный оборот компании оценивается в сумму более 50 млн рублей.

"Для высокотехнологичных компаний действует широкая линейка продуктов и услуг. Предпринимателям в этих сферах требуются различные виды как финансовых мер поддержки, так и правовых, консультационных. Как показывает пример компании "Рерумс", создание и развитие многопользовательского проекта дает дополнительный импульс к развитию других малых и средних предприятий, создаются новые рабочие места, повышается качество жизни населения. Высокотехнологичные проекты являются драйвером развития многих отраслей и экономики в целом. Корпорация будет увеличивать объемы финансирования стартапов и планирует до конца года оказать им поддержку на сумму свыше 3 млрд рублей", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.