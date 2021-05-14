Минфин предложил увеличить минимальную долю закупок госкомпаний у МСП до 30%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минфин России предложил увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 20 до 30% от годового объема закупок заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Изменения подготовлены в рамках реализации апрельского послания президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в рамках реализации послания президента разработал комплексные изменения, расширяющие доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к закупкам государственных компаний и корпораций. Изменения направлены на дополнительную поддержку субъектов МСП за счет увеличения доли закупок заказчиками по закону № 223-ФЗ", - отмечается в сообщении.

Минфин также предложил увеличить количество заказчиков, обязанных достигать минимальную долю закупок в 30%, путем распространения данного обязательства на всех заказчиков по 223-ФЗ. Кроме того, министерство предложило внедрить электронный документооборот через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок между Корпорацией МСП и теми заказчиками, в отношении которых корпорация проводит оценку и мониторинг соответствия установленной минимальной доле закупок у субъектов МСП.

Ранее президент поручил правительству РФ представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. До 21 мая кабмин должен представить предложения по дополнительной поддержке субъектов МСП, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными госкомпаниями производимых этими субъектами товаров и услуг.