Программу субсидирования части процентной ставки по кредиту для МСП запустят в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Московской области с 1 июля запустят программу субсидирования части процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. На эти цели в регионе предусмотрено около 1,5 млрд рублей, сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Субсидирование части процентной ставки по кредитам для бизнеса. Для чего она нужна, чем может помочь данная мера поддержки? Мы говорим о том, что в принципе каждый бизнесмен, предприниматель, который думает о том, чтобы купить новое оборудование, провести ремонт в своем производственном помещении или просто открыть новое производственное помещение, как правило, 99% компаний, идут за заемными средствами в банки, фонды. <...> Мы подумали и решили, что тогда мы здесь можем быть полезны для того, чтобы облегчить эту кредитную нагрузку для нашего бизнеса, и мы порядка 1,5 млрд рублей вкладываем в эту меру поддержки субсидирования части процентной ставки по кредиту", - сказала Зиновьева.

Она пояснила, что заявку на получение субсидии можно будет подать онлайн. Новая мера поддержки для малого и среднего бизнеса станет доступна с 1 июля.

Зиновьева добавила, что министерство будет субсидировать ключевую процентную ставку. Получить региональную поддержку можно при условии получения кредита для приобретения оборудования, расширения производственных мощностей, модернизации или открытия нового производства.

"Посоветовались с предпринимателями и поняли для себя, что очень важно, чтобы в структуре этого проекта был не только чисто инвестиционный проект, но еще и частично оборотные средства, потому что когда ты начинаешь развивать производство, тебе тоже надо закупить сырье, комплектующие, поэтому 30% можно будет потратить на пополнение оборотных средств, а 70% инвестировать в основные средства", - пояснила министр.