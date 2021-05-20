Московская "Деловая Россия" предложила разрешить спа-центрам работать по ДМС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московское региональное отделение бизнес-объединения "Деловая Россия" предложило разрешить спа-центрам с медицинской лицензией работать по системе добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом в четверг ТАСС сообщила председатель рабочей группы по развитию оздоровительной индустрии спа и восстановительной медицине московской "Деловой России" Наталья Филиппова.

"Необходимо присоединить деятельность спа-центров с медицинской лицензией к деятельности санаторно-курортных организаций и внести соответствующие изменения в ст. 5 приказа Минздрава России от 05.05.2016 №279н, добавив к номенклатуре санаторно-курортных организаций спа-центры, разработать документ, который будет регламентировать деятельность спа-центров", - говорится в письме за подписью руководителя исполнительного комитета московского отделения Евгения Базылева.

Соответствующий приказ Минздрава не регламентирует работу спа-центров с медицинской лицензией. Такие заведения не имеют возможности работать по системам ДМС и ОМС, отметила Филиппова.

"Чтобы работать с крупными страховым компаниями и работать по системе ДМС, особенно в период межсезонья, коммерческие загородные медицинские "резорты" должны иметь определенные стандарты и относиться по классификации к санаторно-курортным предприятиям, иначе они просто не пройдут по категории, и страховые компании не будут направлять на эти предприятия целевых клиентов. Мы хотим сдвинуть это с мертвой точки, потому что считаем, что у коммерческих медицинских "резортов" есть очень серьезный потенциал также обеспечивать оказание различных профильных услуг по показаниям клиентов по системе ДМС", - сказала она.

Необходим определенный регламент, чтобы спа-центры попали в разряд санаторно-курортных предприятий, имели такие же возможности и понимали, как включиться в систему ДМС. Как пояснила Филиппова, санатории и курорты получают преференции, к примеру субсидирование оздоровительных программ для определенных групп населения или крупных государственных предприятий.

"Коммерческие санаторные "резорты" тоже могли бы поучаствовать в этой программе. <…> Они очень похожи по функционалу (с санаторно-курортными предприятиями - прим. ТАСС), и задача их объединить, и это стандартизировать, регламентировать именно от Минздрава, чтобы они входили во все программы, в которые входят санатории, чтобы точно так же туда зачисляли коммерческие "резорты" спа, которые имеют медицинские спа-услуги в своем ассортименте. Чтобы соответствовать этим стандартам, медицинские "резорты" должны пройти какую-то категорийность, получить какую-то квалификацию от Минздрава", - сказала Филиппова.