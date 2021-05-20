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Деловая активность МСП в России показала рост третий месяц подряд

Индекс RSBI в апреле составил 52,6 пункта

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Деловая активность малого и среднего предпринимательства (МСП) в России третий месяц подряд показывает рост. Об этом свидетельствует ежемесячное исследование настроений МСП, которое провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, в феврале выросла до 51,6 пункта, в марте - до 52,2 пункта.

"Согласно индексу RSBI, который в апреле составил 52,6 пункта, рост деловой активности малого и среднего бизнеса отмечается третий месяц подряд", - отмечается в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что росту индекса "способствовало движение вверх как фактических, так и ожидаемых показателей внутри компоненты продаж, а также удовлетворенного спроса на кредиты, который вернулся к высоким значениям".

Так, компонента продаж выросла за счет роста выручки у 17% опрошенных предпринимателей из 1802 компаний сектора МСП, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Такой динамике способствовало в том числе "снижение влияния негативных факторов, о чем говорит сокращение на 2% числа тех, кто отметил падение выручки - таких оказалось 44%". Компонента кредитов вновь к уровням исторического максимума на фоне роста удовлетворенного спроса. Он связан с незначительным увеличением до 16% числа МСП, у кого уже есть кредит, и тех, кто уже получил одобрение кредита, - таких оказалось 12%. При этом показатели неудовлетворенного спроса - количество тех, кому кредит не одобрили, и тех, кто не пытался его получить, - остался без изменений, уточняется в исследовании.

"В апреле мы зафиксировали хорошую динамику компоненты продаж, на 5% превышающую показатели прошлого месяца, и это достаточно весомые данные, свидетельствующие о выходе из кризиса. При этом продажи среднего бизнеса вышли на рекордный уровень - компонента достигла исторических максимумов, а фактические продажи первыми вышли в зону роста, что говорит о реальном восстановлении бизнеса, которое ожидали на протяжении нескольких месяцев", - сказал вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в исследовании.

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