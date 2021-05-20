Титов предложил создать систему налоговой медиации для бизнеса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о необходимости создать систему налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы бизнеса по налоговым штрафам. По его словам, это нужно и самим налоговым органам, сообщил он в четверг ТАСС по итогам серий встреч с предпринимателями.

"Я вижу необходимость в создании системы налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы предпринимателей. Например, истории, когда из-за пары рублей могут заблокировать счет. Считаю, что это будет большим подспорьем и для самых налоговых органов ", - сказал бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, так система может работать по принципу "pro bono" (от лат. pro bono publico - "ради общественного блага"), оказывая профессиональную общественную помощь со стороны экспертов рынка.

"Любая выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового контроля, ее проведение требует значительных трудовых и временных затрат как со стороны налогоплательщика, так и со стороны налогового органа. Так что система медиации, на мой взгляд, способна кратно снизить издержки обеих сторон", - пояснил Титов.