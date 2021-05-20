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Титов предложил создать систему налоговой медиации для бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей считает, что мера позволит оперативно решать наиболее болезненные вопросы бизнеса по налоговым штрафам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о необходимости создать систему налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы бизнеса по налоговым штрафам. По его словам, это нужно и самим налоговым органам, сообщил он в четверг ТАСС по итогам серий встреч с предпринимателями.

"Я вижу необходимость в создании системы налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы предпринимателей. Например, истории, когда из-за пары рублей могут заблокировать счет. Считаю, что это будет большим подспорьем и для самых налоговых органов ", - сказал бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, так система может работать по принципу "pro bono" (от лат. pro bono publico - "ради общественного блага"), оказывая профессиональную общественную помощь со стороны экспертов рынка.

"Любая выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового контроля, ее проведение требует значительных трудовых и временных затрат как со стороны налогоплательщика, так и со стороны налогового органа. Так что система медиации, на мой взгляд, способна кратно снизить издержки обеих сторон", - пояснил Титов.

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