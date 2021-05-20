Корпорация МСП поддержала запуск участка по производству пребиотиков из топинамбура

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Компания "Истагро Дон" произвела пробный пуск линии по производству пребиотиков из топинамбура. Производство поддержано со стороны МСП банка (дочерний банк Корпорации МСП) - компании открыли кредитную линию при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ), финансирование также предоставил фонд "Мир". Об этом в четверг сообщила пресс-служба корпорации.

"Компания "Истагро Дон" произвела пробный пуск линии по производству инулина и олигофруктозы из топинамбура. <…> Производство получило поддержку со стороны МСП банка - компании открыта кредитная линия на сумму 955 млн рублей при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 млн рублей, также финансирование в размере 175 млн рублей предоставил фонд "Мир", - говорится в сообщении.

Производство создали на базе оборудования, выпущенного специально для компании. Оно расположено в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" в Липецкой области. Мощность завода по переработке составит до 500 тонн топинамбура в сутки, годовой объем конечной продукции - до 15 тыс. тонн.

Как отметили в Корпорации МСП, "Истагро Дон" - первый и единственный в стране промышленный производитель пребиотиков из топинамбура. Предприятие выращивает овощ на собственных посевных площадях. Планируется, что первый урожай поступит на переработку к октябрю текущего года, продукция станет доступной для потребителей до конца года.

"Строительство первого завода по переработке топинамбура в Липецкой области - пример синергетической поддержки бизнеса со стороны Корпорации МСП, МСП банка и фонда "Мир". Создание новых производств возможно при эффективных инструментах кредитно-гарантийной поддержки. В создаваемой стратегии Корпорации предусмотрено увеличение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса. Обновленные механизмы поддержи позволят предпринимателям создавать новые производства и успешно развиваться", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.