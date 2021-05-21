Развитие цифровых сервисов для бизнеса обсудят на форуме МСП в рамках ПМЭФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет 2 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главной темой пленарного заседания мероприятия станет "Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса", сообщили в пятницу в пресс-службе Росконгресса.

Сегодня развитие цифровых технологий является одной из приоритетных задач государства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" подразумевает создание единой цифровой экосистемы.

"Цифровизация нашей экономики идет полным ходом. <...> Для бизнеса очень важно понимать государственную стратегию по развитию цифровых сервисов, что нам и предстоит обсудить на пленарном заседании форума МСП", - приводятся в сообщении слова главы бизнес-объединения "Опора России" Александра Калинина.

На мероприятии планируется поднять вопросы о роли цифровизации в "обелении" отраслей, а также познакомиться с новыми подходами в налоговом администрировании и сервисами ЦБ РФ.

Среди ожидаемых участников пленарного заседания - первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и другие.

Российский форум малого и среднего предпринимательства - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс, Корпорация МСП и "Опора России".