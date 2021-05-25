Курские депутаты снизили налоговую ставку по УСН до 5% для малых предприятий общепита

КУРСК, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы снизили налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 5% для предпринимателей региона в сфере общепита. Соответствующие изменения в областной закон внесли на заседании во вторник.

"Это те предприниматели, которые работают в сфере общественного питания, они могут воспользоваться этими льготами - 5% вместо 6% для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и 12,5% вместо 15% для выбравших доходы за вычетом расходов", - сказал в ходе заседания зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию Виктор Солнцев.

Воспользоваться льготой в 2021 году смогут курские предприниматели, работающие в сфере общественного питания региона, и ведущие бизнес за пределами области. Депутаты планируют, что снижение налоговой ставки позволит стабилизировать ситуацию в сфере общественного питания после ограничений в период пандемии - в настоящее время от 40% до 50% предпринимателей региона готовы закрыть малый бизнес.