Власти Москвы одобрили первые заявки бизнеса на субсидии по рекламе почти на 2 млн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрила первые заявки бизнеса на компенсацию расходов по рекламе на сумму почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента.

По данной программе предприниматели могут получить до 700 тыс. рублей и компенсировать не более 50% затрат на размещение контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google, на размещение таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook или Instagram, а также прямые затраты на размещение таргетированной рекламы в социальных сетях "ВКонтакте" и myTarget.

"Первым четырем московским предпринимателям компенсировали затраты на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках на сумму 1,9 млн рублей. Всего на последней комиссии одобрены 62 заявки на субсидии и гранты на сумму более 84 млн рублей", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого привела пресс-служба.

В числе первых одобренных заявок на компенсацию расходов по рекламе была компания Can Touch. Предприятие занимается изготовлением новых продуктов с помощью 3D-печати. Они получат субсидию на сумму 605 тыс. рублей.

"В прошлом году мы получили субсидию на оборудование как резидент Московского инновационного кластера. Поэтому были знакомы с линейкой субсидий, подписаны на рассылку. Когда вышла новость о старте приема заявок, мы были в числе первых. В начале апреля уже подготовили все документы и подали заявку, а в мае получили одобрение. Процесс загрузки документов на i.moscow интуитивно понятен, с загрузкой документов справились легко. Планируем эти средства направить на дальнейшую рекламу", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Can Touch Владимира Румянцева.