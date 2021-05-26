В Удмуртии намерены увеличить количество бизнесменов до 10% от числа жителей к 2030 году

ИЖЕВСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют увеличить количество предпринимателей в республике с 5% до 10% от общего числа жителей республики к 2030 году. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню предпринимателя.

"У нас субъектов малого среднего предпринимательства - 57 тыс., плюс почти 18 тыс. самозанятых. <...> То есть у нас 75 тыс. людей [в бизнесе]. <...> Это 5% от общего населения Удмуртии, чуть больше пяти. К 2030 это будет 10%. Я думаю, уже через 2-3 года, к 2025 году, все вместе - самозанятые и предприниматели - [составят] не менее 100 тыс.", - сказал он.

Сунцов отметил, что в августе прошлого года в Удмуртии было зарегистрировано всего несколько тысяч самозанятых, а число предпринимателей было меньше на 3 тыс. Для того, чтобы в республике число предпринимателей постоянно росло, по словам Сунцова, в Удмуртии запускаются бизнес-программы для школьников, будет вестись работа по популяризации предпринимательства, организована работа по возврату предпринимателей в Удмуртию, отток которых был зарегистрирован в 2015-2016 годы, на льготных условиях, а также создаваться комфортные условия для работы. "Сейчас дошлифовываем, убираем бюрократические процедуры. К примеру, у нас было очень много разных комиссий, когда предприниматель что-то хотел инвестировать. К сегодняшнему числу нигде ни в каких муниципалитетах комиссий не осталось", - отметил Сунцов.

По данным Удмстата, численность населения Удмуртской республики на 1 января 2019 года составляет около 1,5 млн человек.