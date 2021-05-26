Власти Петербурга рассчитывают на рост числа занятых в МСБ на 18,5% к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают, что число занятых в малом и среднем бизнесе (МСБ) города к 2025 году увеличится до 1,6 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Петербурга.

"Рассчитываем, что количество занятых в малом бизнесе будет расти более чем на 50 тысяч человек ежегодно, и к 2025 году составит 1,6 млн человек", - приводятся в сообщении слова губернатора города Александра Беглова, сказанные им на совместном заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе.

Сейчас в этой сфере трудятся 1,35 млн человек, или около 45% от общей численности работающего населения города. Таким образом, к 2025 году, по планам властей, число занятых в МСБ вырастет на 18,5%. В настоящее время по количеству занятых в малом и среднем бизнесе Петербург опережает другие регионы России.

По данным заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, за последние 5 лет прирост субъектов малого и среднего бизнеса в Петербурге составил порядка 8%, что выше среднероссийского темпа прироста, который составляет 3-4%.