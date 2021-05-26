Шувалов заявил о необходимости ребрендинга Корпорации МСП

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о необходимости ребрендинга Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП, входит в группу ВЭБ.РФ). Об этом он сообщил в среду на церемонии награждения премии "Бизнес - Успех" в Москве, которая проходит в День российского предпринимательства.

"Мы понимаем, насколько важен для страны малый и средний бизнес, какую ценность он создает для общества. Предпринимательство - это не только про извлечение прибыли, но и про решение социальных задач. Нам надо заняться ребрендингом Корпорации МСП. Ее название должно отражать вклад предпринимателей, их талант и созидательный труд", - отметил Шувалов.

По его словам, заниматься собственным бизнесом - это "крупное дело, поступок". "Надо иметь отвагу, чтобы реализовать свою инициативу, создать работающее производство товаров или услуг. Не ждать помощи от государства, а самому зарабатывать и создавать рабочие места", - добавил Шувалов.

В ресторанно-банкетном комплексе Golden Palace 26 мая проходит всероссийский форум и десятый суперфинал премии "Бизнес - Успех". 30 финалистов презентуют свои бизнес-проекты перед участниками форума и экспертным жюри. Победителей федерального финала торжественно наградят символом премии - "Золотым домкратом" - и призами для развития бизнеса.