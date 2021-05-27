Исследование: кризис не повлиял на желание россиян открыть свой бизнес

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россияне, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, не отказываются от идеи заняться бизнесом. Об этом сообщается в исследовании IFORS Research.

Согласно трем волнам исследования по России - февраль 2020 года, июнь 2020 года, апрель 2021 года - желание россиян попробовать себя в предпринимательском деле сохраняется на одном уровне. Последний замер, произведенный в апреле 2021 года, показал, что 13% россиян хотели бы открыть свое дело в ближайший год. Показатель стабилен, несмотря на пандемию коронавируса и непростую ситуацию в бизнес-среде.

Уточняется, что в каждой волне были опрошены 1 600 россиян старше 18 лет из разных регионов. На вопрос отвечали работающие жители РФ, за исключением тех, кто находится в декретном отпуске, работающих студентов, неработающих пенсионеров, вопрос также не задавался тем, кто уже является предпринимателем.